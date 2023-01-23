Я сейчас не о том, хорошо это или плохо. Вопрос этот — чисто демографический, поскольку ответ на него [почти] исключительно зависит от возраста.

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Но из той же демографии следует и тот очевидный факт, что к 2043-му году практически все, кто хоть пару лет успели проучиться в советской школе, уже станут пенсионерами. Трудоспособные будут иметь образование, полученное в независимой Украине.

Знаменитый "закон о языке" в том году будет готовиться к четвертьвековому юбилею.

Моё поколение уйдёт. Следующее за моим станет потихоньку ожидать собственного ухода. И кто же, интересно, будет говорить по-русски? Кто явится носителем проклинаемого языка убийц, насильников и изуверов?

Это не будет язык никому через 20 лет не известного Пушкина. Это не будет язык почти забытого уже сейчас Достоевского. Это не будет язык древнего Толстого. Это будет ТОЛЬКО язык путина и его оккупантов-агрессоров. Тех, кто убил или отца, или брата, или друга. Тех, кто оставил без руки или без ноги.

Говорящих по-русски будут бить, и их никто не захочет защищать.

Это — Харьков-2043. Можно сколько угодно вертеть головой в разные стороны, но этого не изменить.

Русский язык в Украине — и в том числе в Харькове — умрёт вместе с нами. Или переживёт нас совсем ненадолго. Война его ускоренно выживает с нашей земли и, видимо, навсегда. Разве что кто-то через века его тут возродит, как в Израиле искусственно возродили древнееврейский — иврит. Но пока что русский здесь умрёт, как ушёл в небытие как раз перед моим поколением язык идиш.

С зарубежными русскоязычными украинцы будут общаться по-английски. А украинцы с украинцами — только по-украински.

Бессмысленно думать, что здесь останется русский даже тогда, когда и дети мордора перейдут на китайский или на "куда пустят".

Вонючее пуйло убило не только россию (невелика потеря), но и русский язык. Человечество его сплюнет, забудет и двинется дальше. И Украинский Харьков — как лучшая часть человечества — будет говорить на украинском.

Это будет родной язык будущих поколений украинцев. Родившиеся после этой войны русский знать не будут вообще.

Здравствуй, племя младое, незнакомое...