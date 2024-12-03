В Харькове будут судить женщину, которая заявляла, что украинцы 'должны молиться на Путина': что ей угрожает

В Харькове перед судом предстанет 60-летняя женщина, которая является поклонницей Путина и так называемой "СВО". Своей позицией она делилась в комментариях к сообщениям в пророссийских Telegram-каналах.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Обвиняемая утверждала, что Харьков является российским городом, а население Украины якобы должно молиться на президента РФ.

"Женщина настаивала, что представители вооруженных сил государства-агрессорки бъют исключительно по "военным объектам", и пренебрежительно высказывалась в сторону украинских патриотов ", – говорится в сообщении.

В прокуратуре жительницу Харькова обвиняют в размещении материалов с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины вопреки порядку, установленному Конституцией Украины, а также в распространении материалов, отрицающих вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Правоохранители собрали необходимую доказательную базу и разоблачили женщину. Противоправное содержание ее высказываний было подтверждено заключением судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы. Суд поклонница "русского мира" ожидает под стражей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, еще один агент российской ФСБ, наводивший российские ракеты на стратегические объекты Харькова, получил приговор суда. Предателем оказался работник местной фармацевтической компании, который долгое время передавал врагу координаты оборонных заводов города для проведения авиаударов.

Злоумышленник собирал важную информацию о военных объектах Харькова, среди которых были оборонные заводы, а также другие стратегические инфраструктурные объекты. Под видом рабочих поездок он осуществлял разведку, "сверяя" их координаты с картами Google. За свою деятельность он получил 15 лет заключения.

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