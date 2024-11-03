В Харькове бойцы ГСЧС при разборе завалов спасли пушистика. Фото

При разборе завалов уничтоженного российским ударом дома в Харькове спасатели ГСЧС спасли кота. Животное оказалось в кирпичной "ловушке" и ждало помощи.

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Спасенного пушистика сразу вернули хозяевам. Фото с котом и его спасителем показали в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Вот такого пушистика спасли харьковские чрезвычайники во время разбора завалов. Бедное животное оказалось в разрушенном после вражеского удара доме и ждало помощи. Заметив напуганного пушистика, огнеборцы достали его из-под завалов. После этого четырехлапого красавца передали хозяевам", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, 30 октября в Киеве бойцы ГСЧС спасли котика из дома, поврежденного российским дроном.

Животное, которое реанимировали спасатели, находилось в квартире. Жилье полностью сгорело в результате пожара, вызванного попаданием обломков дрона.

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