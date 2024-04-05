В хаб 'Єднання' в Кропивницком привезли помощь для переселенцев от Фонда Рината Ахметова

Переселенцы из Бахмутской, Угледарской, Покровской и Константиновской громад, теперь живущие в Кропивницком Кировоградской области, получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Эта помощь крайне необходима для людей, вынужденно покинувших родные дома и потерявших все.

Выдача осуществляется в местном хабе "Єднання", это хаб Покровской городской территориальной громады. Фонд передал сюда около 3 тысяч наборов с продуктами питания.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить помощь? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.