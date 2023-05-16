В ГУР объяснили заявления о приближении контрнаступления ВСУ: нужно запутать противника. Видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил заявления о приближении контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, таким образом, Украина хочет запутать и дезориентировать противника.

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Такое заявление он сделал в интервью проекту "Разные люди". Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Противника мы точно дезориентировали. Сейчас и впоследствии все увидят куда приведут применявшиеся средства введения в заблуждение. Это уже происходит и происходило и пока все не завершится, я так думаю, они вообще не поймут, что происходило", – сказал Буданов.

При этом он признал, что частично происходит и дезориентация украинцев. Но, как подчеркнул глава ГУР, надо понимать, что в этой ситуации важнее запутать противника, чем рискнуть тем, что "кто-то в Украине не совсем верно это поймет".

Следует отметить, что россияне полным ходом готовятся к обороне на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. На юге нашей страны враг собрал уже 150 тысяч военных.

В то же время на временно оккупированных территориях Украины растут панические настроения среди российских захватчиков и местных предателей. Поэтому многие коллаборанты убегают на территорию государства-террориста РФ.

План украинского контрнаступления по объективным причинам держится в секрете. Если учесть то, как много фортификационных сооружений возвели оккупанты на юге – восточнее Запорожья, можно заключить, что россияне ожидают активных действий украинских Сил обороны именно на этом направлении.

Российские войска наносят удары по глубокому тылу в Украине, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением, а также на возможность пополнения ресурсов. Тем временем из оккупированного Крыма из-за "бавовны" выезжать "понаехавшие".

Как писал OBOZREVATEL: президент Владимир Зеленский заявил, что Россия точно почувствует, когда начнется контрнаступление украинских войск.

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