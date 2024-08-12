В ГСЧС отчитались о радиационной ситуации в Украине после провокации РФ на ЗАЭС

Радиационная ситуация на территории Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 12 августа, стабильная. Превышений после пожара, который устроили российские оккупационные войска в градирне на Запорожской АЭС, не зафиксировано.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там подчеркнули, что посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.

"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено. Радионуклиды техногенного происхождения, свидетельствующие о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксированы", – говорится в сообщении спасателей.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 22:30 изменения радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксированы, радионуклиды техногенного происхождения не обнаружены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне на ЗАЭС подожгли большое количество автомобильных шин в градирне объекте. Пожар случился не на самой станции.

– Президент Владимир Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на ЗАЭС. Он призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

– В "Энергоатоме" объяснили, что на ЗАЭС произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования. Вероятной причиной инцидента там назвали небрежность оккупантов, или сознательный поджог градирни россиянами.

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