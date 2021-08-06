В Грецию отправились сто украинских спасателей для тушения пожаров: перелет оплатил 'Метинвест'

Борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 6 августа, вылетел из киевского аэропорта "Жуляны". Спасатели отправились в Грецию для тушения лесных пожаров, охвативших страну.

Самолет со спасателями направило в Грецию правительство Украины при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова. Отряд из ста человек был организован менее чем за сутки из 10 областей страны, передает "УНИАН".

По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить помощь отрядом спасателей. Подготовка отряда началась 5 августа.

Видео дня

"Вчера была начата подготовка и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", – отметил он.

По его словам, при необходимости Украина готова отправить в Грецию больше спасателей.

"Очень сложно сказать (сколько продлится операция, – Ред.). Предварительно, 10-15 дней. Будем принимать решение по обстановке", – сказал глава ГСЧС, добавив, что стоимость операции сейчас также определить сложно.

Как пишет издание, перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.

Это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Греции не утихают спровоцированные высокой температурой воздуха лесные пожары, уничтожая фермы, сады, инфраструктуру, жилища. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился предоставить помощь стране. Речь идет об отправке в страну 100 опытных сотрудников ГСЧС.