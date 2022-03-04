Уничтожена техника РФ и много убитых: появилось видео жесткой 'ответки' оккупантам в Гостомеле

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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко показал последствия боя в Гостомеле, откуда 3 марта военные Вооруженных Сил Украины вытеснили войска российских оккупантов.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале. "Утреннее видео из Гостомеля, откуда вчера были выбиты войска противника", – говорится в публикации.

На видео присутствуют разбитая техника РФ и много погибших россиян.

Геращенко призвал активно распространять данное видео в РФ и Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле украинские военные обезвредили группу кадыровцев, которые выдвинулись для ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

Ранее СБУ перехватила разговор ОМОНовцев РФ о боях в Гостомеле. Последние пожаловались, что их разбили "в дым".