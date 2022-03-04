Уничтожена техника РФ и много убитых: появилось видео жесткой "ответки" оккупантам в Гостомеле
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко показал последствия боя в Гостомеле, откуда 3 марта военные Вооруженных Сил Украины вытеснили войска российских оккупантов.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале. "Утреннее видео из Гостомеля, откуда вчера были выбиты войска противника", – говорится в публикации.
На видео присутствуют разбитая техника РФ и много погибших россиян.
Геращенко призвал активно распространять данное видео в РФ и Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле украинские военные обезвредили группу кадыровцев, которые выдвинулись для ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее СБУ перехватила разговор ОМОНовцев РФ о боях в Гостомеле. Последние пожаловались, что их разбили "в дым".