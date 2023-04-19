В Генштабе призвали прекратить популизм на теме выплаты 30 тыс. гривен доплаты военным: официальное разъяснение

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины дали объяснения по размеру вознаграждений военным и призвали прекратить заниматься популизмом. В главном военном органе подчеркнули, что в ВСУ должна действовать справедливая система выплат.

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Об этом говорится в заявлении Генштаба, обнародованном 19 апреля.

"Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивирован. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка. Каждый день обороны Украины дается нам очень высокой ценой. Ценой жизни и здоровья наших защитников", – говорится в заявлении.

Именно поэтому дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами, пояснили в Генштабе.

"100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, которые воюют непосредственно на переднем крае. 30 тысяч выплачивается военным, выполняющим задания в районах боевых действий, но не принимающих непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения. А также тем, кто находится на боевом дежурстве и принимает участие в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задачи", – пояснили в Генштабе.

Не начисляют дополнительные боевые выплаты только военнослужащим, которые находятся вне зоны боевых действий, в тылу.

"Вместе с тем, с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного довольствия был повышен до 20 100 гривен", – отметили в Генштабе.

Убеждены, что в Вооруженных силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и с уважением относиться к тем воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за возврат доплат военным в размере 30 тыс. грн. Однако в документе не заложили достаточную сумму финансирования таких выплат. В результате в парламенте было зарегистрировано постановление, блокирующее этот законопроект.

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