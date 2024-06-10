В Фонде Рината Ахметова рассказали о помощи пострадавшим от войны украинцам в течение весны

Весна этого года была непростой для Украины: враг наращивает обстрелы, стремясь нанести как можно больший ущерб городам, селам и поселкам, особенно недалеко от границы. Несмотря на риски и опасность, Фонд Рината Ахметова оказывает помощь людям в прифронтовых и приграничных населенных пунктах.

В течение трех месяцев весны бригады мобильной выдачи Фонда неоднократно находились в горячих точках, много помогали переселенцам. В целом гуманитарными рейсами этой весной людям было доставлено более 350 тонн продуктовых наборов, а это более 50 тысяч единиц. В каждом – мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье.

В первую очередь продуктовые наборы получали жители прифронтовых городов Донецкой и Запорожской областей, где, несмотря на ежедневные взрывы и высокую опасность, живут люди. Отдельное внимание уделялось Сумщине, которая страдает от плотных вражеских обстрелов. Выдачи продолжаются.

Также Фонд этой весной передал гуманитарную помощь тем, кто остается в Нетайлово – к сожалению, этот поселок недавно оккупировал враг.

Помогали и людям, которые живут в разрушенных Щуровом и Новоселовке Первой в Донецкой области. Помимо этого, продовольственная помощь оказывалась вынужденным переселенцам из горячих точек, которые сейчас живут в других областях страны. Продолжаются выдачи для ВПЛ наиболее незащищенных категорий в "Зеленом центре" в Запорожье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.