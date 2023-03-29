В ''Евросолидарности'' подсказали попам УПЦ МП, куда ближе убегать. Фото

На офисе партии "Европейская Солидарность", который находится напротив Киево-Печерской Лавры, появился баннер с призывом к московскому патриархату освободить украинскую святыню.

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Об этом сообщает партия "Европейская солидарность"

"До Москвы 850 км. К Ростову ближе. Прочь вражескую церковь!" – написано на баннере.

Народный депутат Ростислав Павленко отметил, что сегодня очень важный день, когда святыня украинского народа Киево-Печерская Лавра должна быть лишена присутствия там московской церкви.

"Когда был получен Томос, президент Порошенко, его команда и священничество украинское получило свою независимую автокефальную Православную Церковь Украины. Тогда стал вопросом времени, когда украинские святыни должны быть лишены московского присутствия, перейти к украинскому народу. Там должна проходить молитва украинской церкви", – сказал Ростислав Павленко.

Народный депутат пояснил, что хотелось бы, чтобы сегодня этот процесс начался, а для московских попов сообщение очень простое "До Москвы 850 километров, а в Ростов ближе".

Как известно, 29 марта представители УПЦ МП должны освободить помещение Киево-Печерской лавры в соответствии с законом. На территории историко-культурного заповедника будет функционировать музейный комплекс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП митрополит Павел, заявил, что он не намерен освобождать территорию Киево-Печерской лавры и планирует "до последнего отстаивать свои права", ведь в Украине "начинается апокалипсис".

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