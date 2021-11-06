В 'Европейской солидарности' раскритиковали дистанционку для школьников 1-4 классов: непродуманное и нелогичное решение

Запрет из-за угрозы пандемии Covid-19 ходить в школу детям 1-4 классов нелогичен. Ведь при этом разрешено свободно можно посещать ТРЦ и заведения общепита. Такое мнение в эфире телеканала Прямой высказала депутат "Европейской Солидарности" в Киевсовете Ирина Никорак.

Она отмечает – такое решение существенно усложнило жизнь родителям, которые обязаны ходить на работу и не знают, с кем оставить малышей.

"Не каждая семья имеет возможность нанять няню или оставить ребенка под присмотром родственников. А родителям нужно ходить на работу. Я уже молчу об эффективности онлайн-обучения в младших классах – потому что это совершенно не конструктивно. Если смотреть на европейский опыт, то, например, в Швейцарии вообще не закрывают школы, другие европейские страны тоже организуют учебный процесс таким образом, чтобы младшие школьники имели возможность посещать школу, старшие дети учатся онлайн, младших распределяют на маленькие группы по 5-10 детей. Конечно, все учителя при этом вакцинированы", – отметила Ирина Никорак.

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Депутат Киевсовета также напомнила, что более 8 тысяч родителей поддержали петицию о разрешении ученикам 1-4 классов посещать школы при условии 100% вакцинации персонала.

"Я выступаю против полумер и двойных стандартов. А запрет учащимся начальных классов посещать школу на фоне работающего общественного транспорта и открытых торгово-развлекательных центров, кинотеатров и общепитов, которые работают и принимают посетителей, в том числе детей – это яркий пример двойных стандартов и непродуманных решений. Принцип, которым руководствуются при закрытии школ в пандемию ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ – "Закрывать в последнюю очередь, открывать – в первую!" Не торговые центры, рестораны, офисы – а школы!", – отметила Никорак.

Депутат подчеркнула, что сейчас 70% учителей в Украине уже получили вторую дозу вакцины и, согласно закону, имеют право работать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что работников сферы образования, органов центральных и местных властей без сертификатов о вакцинации с 8 ноября отстранят от работы без сохранения зарплаты. При этом увольнять их не будут.