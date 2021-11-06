Украинцев без сертификатов о вакцинации отстранят от работы, зарплаты платить не будут: будут ли увольнять
В Украине с 8 ноября отстранят от работы без сохранения зарплаты всех сотрудников образовательных заведений (даже частных), работников органов центральной, местной власти, которые не прошли вакцинацию. Чтобы вернуться на работу есть два выхода: пройти вакцинацию, дождаться снятия карантинных ограничений. А вот уволить из-за отсутствия сертификата по закону не могут.
Об этом OBOZREVATEL рассказал консультант Государственной службы Украины по вопросам труда. По его словам, отстранение происходит на основании статьи 46 Кодекса законов о труде. Заработная плата не сохраняется. А если нет начислений заработной платы – стаж также начисляться не будет.
"Уволить вас не могут. – подчеркивает консультант. – На ваше место, на время вашего отсутствия, могут взять временного сотрудника по срочному трудовому договору. Но когда вы выйдете на работу, его увольняют".
На вопрос о том, если сотрудник вообще откажется вакцинироваться, восстановит ли его, когда закончатся ограничения, в Гоструда отвечают: "Вы просто выйдете на работу. И все".
Напомним, согласно указу Минздрава, сотрудники центральных органов исполнительной власти, местных администраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений подлежат обязательной вакцинации. А в постановлении Кабинета Министров сказано: те, кто не вакцинировался, будут от работы отстранены. Чтобы продолжить работу не обязательно пройти полный курс вакцинации, достаточно и одной прививки. Эти правила начинают действовать с 8 ноября.
Стоит отметить, что по закону отстранять от работы можно только тех, кто вошел в список обязательной вакцинации. Однако при этом многие заведения могут работать только при условии, что у них вакцинированы 100% сотрудников, в результате они вынуждены не допускать к работе те, кто не захотел сделать прививку.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что:
в Украине средняя зарплата достигла исторического показателя;
в среднем зарплаты в Украине за год выросли на 30%;
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн), а вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%;
в Польше число украинских заробитчан достигло исторически высокой отметки, при этом спрос на них все еще остается высоким.