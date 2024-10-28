В эвакуированный из Константиновки шелтер передали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Донецкой области продолжается эвакуация людей. Многих увозят из-под обстрелов. Первое место, где каждый получает временное убежище – шелтер. Один из них раньше работал в Константиновке, но сейчас его эвакуируют тоже. Фонд Рината Ахметова передал в этот шелтер продуктовые наборы.

Видео дня

"Это очень большая помощь в этих коробках, как для одного человека, так и для многих. Из продуктов из одного набора я смогу приготовить по меньшей мере полноценный завтрак или ужин", – говорит Дмитрий, повар в шелтере.

Люди находятся в этом социальном учреждении от нескольких дней до нескольких недель.

"Большинство продуктовых наборов понадобится на кухне. Но каждый, кто едет дальше, тоже может взять набор в путь", – подчеркивает Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.