В Энергодар не смогли доставить гуманитарную помощь: оккупанты не пропустили грузовики. Видео

Колонна из 5 грузовиков с гуманитарной помощью для Энергодара уже отправилась в путь. 9 марта в этот город организован гуманитарный коридор из Запорожья, а также "зеленый" – для эвакуации населения – в Запорожье.

Видео с колонной движущихся в город грузовиков опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram. Однако гуманитарная помощь с лекарствами и продуктами из Запорожья в Энергодар не была доставлена.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, транспорт с гуманитарным грузом оккупанты не пропустили дальше Васильевки.

Ранее Орлов сообщал, что ориентировочно с 12.00 до 13.00 в город должны были доставить инсулин, некоторые медикаменты и сухие продукты для дальнейшей организации бесплатных социальных столовых в школах и поддержки наиболее незащищенных категорий населения.

Видео дня

Режим прекращения огня объявлен с 9.00. Автобусы, которые будут везти "гуманитарку", на обратном пути будут забирать всех желающих уехать из города.

Также 9 марта будет продолжено действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. Мирные жители смогут уехать с 9:00 до 21:00. Можно уезжать своим транспортом. Также дополнительно около 14:00 из Полтавы вернутся в Сумы 22 автобуса, которые вывозили людей 8 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Сум 8 марта в Полтаву эвакуировали около 5 тысяч человек. Большинство – это дети и женщины. Эвакуация проходила в два этапа и оба завершились успешно.

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