Эвакуация из Сум прошла успешно: из разрушенного оккупантами города вывезли около 5 тысяч человек. Видео

Из Сум 8 марта в Полтаву эвакуировали около 5 тысяч человек. Большинство – это дети и женщины.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин. Также он отметил, что некоторые отправились из Полтавы на запад страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эвакуация проходила в два этапа, и оба завершились успешно.

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"Два этапа эвакуации из Сум завершилась успешно. 5 тысяч человек и 1 тысяча частных автомобилей в безопасности. Вторая колонна прибыла в Полтаву. Большинство эвакуированных – женщины и дети, есть также и граждане Турции", – рассказал Лунин.

Он добавил, что из Полтавы некоторые люди уехали на запад Украины поездами, а тем, кто остался, – предоставляется приют.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта в Сумах состоялась эвакуация жителей города. Люди покидали город, в частности, и на собственном автотранспорте.

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