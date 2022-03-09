Эвакуация из Сум будет продолжена 9 марта: местные власти раскрыли подробности

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Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву будет продлено и 9 марта. Гражданские лица смогут выехать с 9:00 до 21:00.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что переговорная группа обсуждала этот вопрос всю ночи и удалось достичь соответствующих договоренностей.

По словам главы ОГА, можно выезжать собственным транспортом. Также дополнительно около 14:00 из Полтавы вернутся в Сумы 22 автобуса, которые вывозили людей 8 марта.

"Мы их (автобусы) подадим для беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей и людей с инвалидностью", – пояснил Живицкий.

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Он добавил, что ведется поиск дополнительного транспорта.

О месте выезда первой колонны в сопровождении Красного Креста будет сообщено отдельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта из Сум удалось вывезти около 5 тысяч гражданских.

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