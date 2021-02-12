В двух областях Украины нашли свалки опасных медицинских отходов. Видео

На территории Киевской и Николаевской областей правоохранители 11 февраля обнаружили тонны медицинских отходов.

Туда их свозило одно из предприятий-лицензиатов из Киевщины, сообщили на сайте Национальной полиции Украины. Полицейские провели обыски в помещениях, которые компания арендовала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Там нашли использованный медицинский инструмент, лекарственные диагностические и дезинфицирующие средства, органические медицинские отходы, предметы с остатками биологических жидкостей, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

На данный момент проводятся мероприятия для обеспечения безопасности граждан и надлежащего утилизации обнаруженных отходов.

Следователи начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением – ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Устанавливается круг лиц, причастных к этому правонарушению.

"После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на территории складов в Старом Селе на Сумщине с октября 2020 года росла свалка медицинских отходов. Грузовиками туда свозили использованные шприцы, пробирки, тесты на ВИЧ и коронавирус.