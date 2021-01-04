В Дунае нашли мертвым капитана украинского буксира
Капитана буксира "Портовый-22" обнаружили мертвым 3 января в реке Дунай в Одесской области.
Как сообщил УНИАН со ссылкой на Измаильский отдел полиции, по предварительным данным, мужчина выпал за борт.
Сейчас тело направлено на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели капитана.
Буксир "Портовый-22" принадлежит ЗАО "Украинское Дунайское пароходство".
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года капитан российского судна "Канопус" был найден мертвым в собственной каюте.