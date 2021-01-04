У Дунаї знайшли мертвим капітана українського буксира

Капітана буксира "Портовий-22" виявили мертвим 3 січня у річці Дунай в Одеській області.

Як повідомив УНІАН з посиланням на Ізмаїльський відділ поліції, за попередніми даними, чоловік випав за борт.

Наразі тіло скеровано на експертизу. Встановлюють обставини та причини загибелі капітана.

Буксир "Портовий-22" належить ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року капітана російського судна "Канопус" було знайдено мертвим у власній каюті.