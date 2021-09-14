В духе 'распятого мальчика': пропагандист РФ распространил новый фейк о ВСУ. Видео 18+

Террористка "ЛНР" заявила, что украинские военные якобы заминировали несовершеннолетнюю девушку. Видео беседы с ней записал российский пропагандист Юрий Котенок.

Фрагмент записи в своем Telegram-канале опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). Он сравнил это с фейком о "распятом мальчике в трусиках" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мальчик в трусиках" по сравнению с очередным блестящим шедевром от "Танчи" отдыхает в сторонке. Это современный Оскар-2021", – прокомментировал Штефан.

На обнародованном видео Татьяна Семенюк говорит, что украинские военные якобы заминировали 16-летнюю девушку.

"Ей вставили гранату во влагалище и запенили. Пришлось саперам разминировать. Парни проделали ювелирную работу", – сказала она.

Отметим, что Семенюк с позывным "Танча" воевала на стороне террористов "ЛНР" в саперном "взводе". После тяжелого ранения ее вывозили в Россию. Сейчас она передвигается на инвалидной коляске.

Сама Семенюк родом из города Ровеньки Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, фейк о том, как "ВСУ распяли мальчика" в Славянске российские пропагандисты распространили еще в 2014 году.