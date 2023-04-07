В ДТП погиб бывший нардеп Владимир Стретович

В автомобильной аварии 6 апреля погиб народный депутат Верховной Рады Украины четырех прошлых созывов, заслуженный правник Владимир Стретович. Детали ДТП с ним неизвестны.

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Жизнь украинца оборвалась на 65-м году. Об этом сообщил в Facebook общественный деятель, депутат ВРУ двух созывов Александр Доний.

"Неприятное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом – народный депутат нескольких созывов... Он находил время для поддержки друзей. Он умел дружить. У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным. Светлая память", – написал он.

Что известно о Владимире Стретовиче?

Родился 16 мая 1958 года в селе Забранное Малинского района Житомирской области. Окончил Киевский топографический техникум по специальности техник-топограф. Также получил профессию правоведа в Киевском университете им. Т. Шевченко. Кроме того, окончил аспирантуру Института государства и права АНУ.

Владимир Стретович – кандидат юридических наук (1989), доцент (2001). Кандидатская диссертация "Правовое регулирование коллективного подряда в сельском хозяйстве".

Он был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

Стретович – заслуженный юрист Украины (1996), награжденный орденом Ярослава Мудрого ІV степени. Автор полсотни научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве, политологии.

Владел немецким языком. Увлекался игровыми видами спорта, а также пчеловодством (с 2015 года был президентом "Союза пчеловодов Украины").

У него остались жена – Татьяна Ивановна (правник, заместитель гендиректора ассоциации "Укрпиво"), взрослые дочери Екатерина и Анна, внуки.

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