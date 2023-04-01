Боролся с тяжелой болезнью: ушел из жизни известный актер Евгений Бубер. Фото

Стало известно, что на 52-м году жизни скончался известный украинский актер и заслуженный деятель искусств Украины Евгений Бубер. В январе 2022 года у мужчины диагностировали онкологическое заболевание – рак плевры легких. Тогда театр, в котором работал артист, объявил о сборе средств на его лечение.

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Трагическую новость сообщили на странице Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько. Бубер также был советником директора-художественного руководителя театра, ведущем праздничных концертов и преподавателем сценического мастерства (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"К сожалению, чуда, которого все ожидали, так и не произошло… Наш Питер Пэн полетел в Небесные Сады… Он жил, творил, радовался миру, окружавшим его людям, имел чрезвычайно легкий нрав и светлую и щедрую душу, искренне болел за молодых коллег и с радостью делился опытом. Нам будет не хватать такого талантливого и светлого человека и в театре и в личной жизни", – говорится в сообщении.

О тяжелой утрате написала и сотрудница театра Светлана Бондарь. Она отметила, что свет, который дарил актер, еще долго будет согревать и освещать жизни коллег, родных и друзей. Она поблагодарила всех, кто оказался неравнодушным к его беде и помогал с лечением.

"Теперь уже ты в Садах Небесных будешь развлекать и радовать всех (там хорошая компания собралась), а мы будем здесь скучать и со щемящем вспоминать тебя. Лети, Женя, там легче оставаться таким искренним и светлым! Спасибо всем, кто откликнулся и помогал Жене бороться. Мы все надеялись на чудо...", – оставила в личном блоге Бондарь.

Как писал OBOZREVATEL, 29 мартаумер известный украинский композитор, пианист и аранжировщикПавел Дремлюженко. Он сотрудничал с рядом знаменитых артистов – Тиной Кароль, Ириной Билык, группой The Hardkiss, Лидой Ли. Артист не смог побороть рак.

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