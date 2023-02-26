В ДТП на Тернопольщине погибли три студента: возвращались с отдыха в Буковеле

На Тернопольщине поздно вечером 19 февраля произошла жуткая авария. Автобус, который вез сотрудников IT-компании с отдыха в Буковеле, перевернулся на мокрой дороге. В результате аварии погибли трое молодых людей – студентов.

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Возвращались из Буковеля

Трагедия случилась на трассе Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь при въезде в село Старая Брыкуля. Около 22:30 19 февраля автобус Neoplan, который вез сотрудников IT-компании с отдыха в Буковеле в Тернополь, съехал в кювет и перевернулся.

В аварии погибли три человека – все студенты Западноукраинского Национального университета. Это 22-летний Марьян Мисак, 22-летний Олег Максимов и 21-летний Олег Рачук.

Учил английский в Америке

Марьян Мисак родом из села Кропивник Калушского района Ивано-Франковской области. Он учился на 1 курсе магистратуры университета, по специальности "Компьютерные науки".

Нам удалось связаться с мамой Марьяна – Татьяной. Она рассказала, что погибший был средним сыном, всего у нее трое детей.

"Марьян учился в нашей школе в Кропивнике. Ему очень хорошо давался английский язык, он любил этот предмет. Ему повезло с учительницей английского языка Ольгой Богдановной, она заметила его способности и подтолкнула его к изучению английского. Он участвовал в олимпиадах, получал дипломы. В 10-м классе он попал в программу Flex (бесплатное обучение в США для старшеклассников) и целый год жил и учился в школе в Америке", – вспоминает мама.

Из США Марьян вернулся повзрослевшим, более самостоятельным, уже свободно говорил на английском. Там он научился играть в большой теннис. А в школе он всегда играл в волейбол и баскетбол.

По окончанию школы он поступил в университет в Тернополе и стал изучать программирование.

"Кроме учебы, он работал. Сначала устроился в американскую логистическую компанию в Тернополе, а потом перешел уже в IT-компанию. С ней они и ездили в Буковель", – говорит мама.

О том, что Марьян поедет в горы, мама не знала, он был уже взрослым и самостоятельным человеком, жил в другом городе. А о том, что сын погиб, ей сообщила девушка по телефону.

Погибли инженер и юрист

В аварии погиб еще один студент-айтишник, Олег Максимов из Подволочиска Тернопольской области. Он учился на 4 курсе факультета компьютерных технологий на специальности "Инженерия программного обеспечения" ЗУНУ.

Он также подрабатывал в этой же компании что и Марьян. Однокурсники рассказывают, что Олег побывал во многих странах. Он увлекался катанием на сноубордах, играл в шахматы и настольный теннис.

Те, кто был знаком с Олегом, говорят, что многое ему давалось очень легко. К тому же он был трудолюбивым и с хорошим чувством юмора.

Еще один погибший Олег Рачук учился на 1 курсе магистратуры по специальности "Правоохранительная деятельность". Олег родом из города Лановцы Тернопольской области. В поездке он оказался благодаря своей девушке, которая работает в этой IT-компании.

Водитель просил прощения

54-летнего водителя автобуса суд арестовал на 60 дней с возможностью внести залог в 402 тыс. грн. Открыто досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух и более человек. Виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В зале суда водитель просил прощения у родителей погибших ребят. Говорил, что он сам отец четверых уже взрослых детей.

В полиции говорят, что водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме трех погибших, четверо пассажиров находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.