В ДТЭК рассказали о соблюдении социальной справедливости при применении графиков

ДТЭК Киевские региональные электросети создали специальную программу, которая помогает придерживаться социальной справедливости при применении отключений. Однако, чтобы соблюдать равномерные отключения по всей стране – во всех областях должны быть одинаковые графики.

Видео дня

Об этом рассказал Виталий Шайда, генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети, на форуме "Электрические сети Украины 2024".

"Мы разработали программный продукт, автоматизирующий распределение электроэнергии между всеми клиентами равномерно. Благодаря ему прошедшую неделю все клиенты в Киевской области отключались равномерно", – отметил директор ОСР Киевской области.

Он подчеркнул, что команда специалистов продолжает постоянно работать над графиками отключений, чтобы они были справедливы и эффективны насколько это возможно в условиях дефицита из-за разрушений в результате обстрелов.

Вместе с тем Виталий Шайда отметил, что для справедливых отключений по всей стране в областях должны действовать одинаковые графики, а потребление критической инфраструктуры не превышать 25%.

Напомним, из-за существенных разрушений в энергетике после массированных ударов по энергосистеме по распоряжению Укрэнерго операторы систем распределения вынуждены применять графики стабилизационных отключений по всей Украине.