В Дружковку в Донецкой области привезли 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова продолжают получать жители Дружковки. Фонд направил в этот город прифронтовой Донбасса 4 тысячи продуктовых наборов.

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В первую очередь помощь получают люди, которым она крайне необходима: малообеспеченные семьи, семьи с детьми, люди с инвалидностью и другие незащищенные категории граждан.

В каждом продуктовом наборе – питательные продукты первой необходимости: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 270 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".