В Донецкой области открыли уголовное производство из-за подачи газа

В Донецкой области полиция открыла производство против "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа.

Как сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook, уголовное производство открыли по статье 356 Уголовного кодекса Украины – за самоуправство.

Кириленко уточнил, что такое решение стало ответом правоохранителей на действия "Донецкоблгаз", который вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7°С, безосновательно перекрыл газоснабжения 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго".

Он напомнил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельни и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекты другой инфраструктуры. По словам главы ОДА, самоуправные действия "Донецкоблгаза" угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления.

Он поблагодарил правоохранителям, которые мгновенно отреагировали на обращения Донецкой ОДА.

"В дальнейшем привлеченными к следственным действиям специалистами областного коммунального предприятия было возобновлено газоснабжение в указанных котельных и восстановлено их работу в нормальном режиме. Держу ситуацию на контроле", – написал Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, 6 марта осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед "НАК" Нафтогаз Украины". В облгазе сообщили, что компания наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.