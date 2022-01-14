В Донецкой области благодаря 'Большой стройке' появится уникальный центр разведения краснокнижных птиц

Уже в этом году в поселке Камышеваха Донецкой области планируют открыть первый в Украине центр разведения хищных птиц. Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, проект будут воплощаться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Питомник разместят в региональном ландшафтном парке. Там будут разводить балабанов, сапсанов, коршунов черных и канюк обычных, которые приспособлены к климатическим условиям региона. В области они находятся под угрозой уничтожения", – говорится в сообщении.

Ежегодно на базе центра планируют выращивать 8 редких краснокнижных птенцов. Здесь также будут проходить реабилитацию контрабандных или травмированных птиц.

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На строительство центра уже выделили почти 15 миллионов гривен.

Напомним, в Краматорске строится также один из крупнейших региональных объектов программы Владимира Зеленского "Большая стройка" - многопрофильная областная больница, рассчитанная на обслуживание около 2,5 млн жителей восточных областей.