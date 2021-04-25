В Донецке взорвалась многоэтажка, есть погибшие

В Донецке произошел взрыв в многоэтажке. Пока спасатели работали на месте событий жителей вывели на улицу.

Об этом сообщает Еspreso.tv. В результате трагедии погибли два человека.

Взрыв произошел в одной из квартир, в рузультаты выбило двери и окна. В результате взрыва квартира загорелась. На месте происшествия нашли два мертвых тела.

По данным Telegram-канала "Типичный Донецк", пока спасатели работали на месте происшествия жители многоэтажки стояли на улице. Также отмечается, что после взрыва балкон упал прямо под ноги женщине.

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