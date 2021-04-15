На Донбасі внаслідок вибуху постраждала дитина

У місті Покровськ Донецької області внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала дитина.

Як повідомляється на сайті обласного управління ДСНС, повідомлення про вибух надійшло 14 квітня о 16:00.

"Було встановлено, що під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї триповерхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмета", – йдеться в повідомленні.

У результаті постраждав підліток 2006 року народження, який був госпіталізований до лікарні.

Руйнувань унаслідок детонації немає.

Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше на сайті "народної міліції ДНР" опублікували фейк про наступ Збройних сил України на Донбасі. Окупанти заявили, що внаслідок вибуху нібито загинула дитина й отримала поранення жінка.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") розповів, що в соцмережах пропагандисти поширили фото дитини, загиблої ще 2014 року, видавши це за "нинішню подію".