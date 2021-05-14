В Донецке вслед за Луганском установили огромную 'кремлевскую' звезду. Фото и видео

В оккупированном Донецке установили огромную красную звезду. Она расположена возле автостанции "Мотель".

Кадры с места, где стоит конструкция, 13 мая опубликовал Telegram-канал Inside Donetsk. Она очень напоминает звезду на здании Кремля в Москве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Пятиконечная красная звезда появилась на восточном въезде в Донецк (район Мотеля)", – сказано в сообщении.

Как отмечают СМИ оккупантов, ее возведением занималось так называемое "коммунальное предприятие Дорожное ремонтно-строительное управление". Высота шпиля составляет 10 метров.

Отмечается, что такая же звезда ранее была установлена и в оккупированном Луганске возле железнодорожного вокзала.

Как сообщал OBOZREVATEL, красная звезда в Луганске была установлена в 2016 году. Тогда ее прозвали "звездой Плотницкого", бывшего главаря "ЛНР". В годовщину Революции Достоинства конструкция рухнула.