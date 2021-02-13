В Донецке в продаже появились "украинские консервы": сеть рассмешило название "Хули-Хули". Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
6,3 т.
В Донецке в продаже появились 'украинские консервы': сеть рассмешило название 'Хули-Хули'. Фото

Во временно оккупированном Донецке в продаже появились консервы – "Цыпленок по-Гавайски: Хули-Хули" – производства якобы украинской компании "Геркулес" и с таким же логотипом.

Фото на своей странице в Facebook опубликовала писатель, блогер и юрист Олена Степова. На обратной стороне этикетки указано, что произведена продукция в Донецке, Украина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Консервы продаются в Донецке.

"В Донецке ОРДО продолжает работу компания "Геркулес", которая выпускает не только молочную продукцию, но и консервы. Кстати, до сих пор продукция выпускается с маркировкой "Донецк-Украина" и поставляется в РФ, как произведенная в Украине. Цыпленок со вкусом кильки в томате – изобретательная кулинария "народа Донбасса"", – написала Степова.

Сеть рассмешило название консервы "Хули-Хули".

Стоит отметить, что непосредственным производителем консервы указано ООО "Торговый дом "Горняк"", в то время как производителем настоящей украинской компании "Геркулес" является "Провинция плюс", расположенная в Киеве. К тому же в ассортименте ее продукции есть только замороженные полуфабрикаты.

На этикетке указали, что Донецк - это Украина.

На это обратили внимание и пользователи в комментариях. Однако многих из них все же рассмешило само название консервы:

  • "Был хороший город Донецк, осталось одно "Хули- Хули",

  • "Говорящее название, чтобы потом не жаловались",

  • "Показательное название",

  • "Карательная кулинария".

Реакция сети.
Реакция сети.
Facebook Олена Степова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская торговая марка "Помидора" попала в скандал после того, как ее продукция с серпом и молотом оказалась в одной из столовых воинской части. В компании пояснили, откуда взялась такая упаковка.

УкраинаДонецкДонбассОлена Степова