В Донецке в продаже появились 'украинские консервы': сеть рассмешило название 'Хули-Хули'. Фото

Во временно оккупированном Донецке в продаже появились консервы – "Цыпленок по-Гавайски: Хули-Хули" – производства якобы украинской компании "Геркулес" и с таким же логотипом.

Фото на своей странице в Facebook опубликовала писатель, блогер и юрист Олена Степова. На обратной стороне этикетки указано, что произведена продукция в Донецке, Украина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В Донецке ОРДО продолжает работу компания "Геркулес", которая выпускает не только молочную продукцию, но и консервы. Кстати, до сих пор продукция выпускается с маркировкой "Донецк-Украина" и поставляется в РФ, как произведенная в Украине. Цыпленок со вкусом кильки в томате – изобретательная кулинария "народа Донбасса"", – написала Степова.

Стоит отметить, что непосредственным производителем консервы указано ООО "Торговый дом "Горняк"", в то время как производителем настоящей украинской компании "Геркулес" является "Провинция плюс", расположенная в Киеве. К тому же в ассортименте ее продукции есть только замороженные полуфабрикаты.

На это обратили внимание и пользователи в комментариях. Однако многих из них все же рассмешило само название консервы:

"Был хороший город Донецк, осталось одно "Хули- Хули",

"Говорящее название, чтобы потом не жаловались",

"Показательное название",

"Карательная кулинария".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская торговая марка "Помидора" попала в скандал после того, как ее продукция с серпом и молотом оказалась в одной из столовых воинской части. В компании пояснили, откуда взялась такая упаковка.