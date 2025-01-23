В Донецке детям, не оформившим российский паспорт, не выдают свидетельство об окончании школы: всплыли подробности

В оккупированном Донецке российские захватчики не выдают свидетельство об окончании школы детям, у которых нет паспорта т.н. гражданина РФ. Таким циничным способом противник продвигает принудительную паспортизацию населения.

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Движение сопротивления "Желтая лента" раскрыло подробности в своем Telegram-канале в четверг, 23 декабря. Активисты подчеркнули: отсутствие свидетельства о базовом среднем образовании у ребенка – повод для лишения родительских прав.

"Это один из самых коварных и аморальных способов паспортизации населения, поскольку он заставляет родителей оформлять нежелательные российские паспорта собственным детям", – указали участники движения.

Они призвали жителей временно оккупированных территорий Украины информировать о преступлениях противника в чат-бот "Очі" либо в личные Telegram-сообщения.

Напомним: захватчики продолжают давить на украинцев на ВОТ, которые отказываются получать паспорта РФ, и другими способами. Таких граждан с января 2025 года враг обещает лишить права на жительство.

Как писал OBOZ.UA, ранее фанатку России не пустили в Грузию из-за того, что она прописана на временно оккупированной территории Донецкой области Украины, но имела паспорт страны-агрессора РФ. Женщина записала слезливое видео в социальной сети, что ее развернули на пункте контроля документов и посадили на самолет в Москву.

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