Украинцев на оккупированных территориях, которые не взяли паспорта РФ, угрожают лишить права на жительство

Российские захватчики продолжают давить на украинцев на временно оккупированных территориях, которые отказываются получать паспорта РФ. Таких граждан с января 2025 года враг обещает лишить права на жительство.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Это будет касаться "лиц без гражданства" на оккупированных территориях Украины.

"Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает "нелегальными мигрантами" в их же родных домах", – говорится в сообщении.

После изменения статуса оккупанты ограничат украинцев без паспортов страны-агрессора в правах на медицину, работу и социальные льготы.

Сейчас работники российских оккупационных "администраций" информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации работников. В случае отказа им угрожают увольнением.

"Центр национального сопротивления формирует списки всех причастных к принудительной паспортизации и подчеркивает, что за все преступления против украинского народа придется отвечать", – отметили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что российские захватчики провалили "рекрутинг" на оккупированных территориях Украины. В этом году противник планировал мобилизовать в свою армию 10 тысяч украинцев, но не набрал и половины.

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