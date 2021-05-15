В "ДНР" соберут резервистов из-за "угрозы со стороны Украины"

Главари тореристичнои организации "Донецкая народная республика" объявили о проведении "контрольного сбора" жителей ОРДО, зачисленных в "мобилизационный резерв". Он якобы должен состояться 17-18 мая.

Как сообщает издание "Новости Донбасса" соответствующий "указ" подписал главарь группировки Денис Пушилин. В "документеУ отмечается, что будет проведено "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе и техники на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая".

Цель сбора, как утверждается в "указе" – "контроль наличия граждан, находящихся в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектования подразделений мобилизационного резерва".

Кроме того, подконтрольному террористам "министерству внутренних дел" "ДНР" поручили разыскать и доставить к месту проведения граждан, находящихся в запасе в том, случае, если они не появляется в указанный срок.

Как пишет издание, с 17 по 22 мая в "республике" проведут "учения" с участием незаконных вооруженных формирований. Мероприятие позиционируется как "проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по решению кризисных ситуаций при возможных внешних угрозах со стороны Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "Л/ДНР" устроили многолюдные пропагандистские демонстрации в честь 7-й годовщины проведения фейкового референдума. К участию в мероприятиях они привлекли много молодежи и детей.