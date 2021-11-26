В Днепропетровской области столкнулись автобус и легковушка, есть погибший. Фото

В пятницу, 26 ноября, рано утром в городе Никополь Днепропетровской области столкнулись автобус и легковушка. ДТП произошло на улице Электрометаллургов.

Об этом сообщается на сайте областного управления ГСЧС Украины. Участниками аварии стали легковой автомобиль ВАЗ-2101 и служебный автобус Ikarus одного из предприятий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения ВАЗ буквально превратился в металлолом, а его водитель, 1981 года рождения, погиб. В автобусе находился только водитель, оставшийся невредимым.

Спасатели смыли пролитые на дорогу горюче-смазочные материалы.

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По статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) водителю автобуса может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Отметим, что за первые десять месяцев в Украине было совершено 154 480 ДТП, в которых погибли 2592 человека и 24 905 получили травмы.

Только за октябрь было зафиксировано 16599 аварий (340 погибших и 2615 травмированных).

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Харьков 25 ноября произошла серьезная авария: столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из них раздавил автомобиль службы такси. Погибли три человека.