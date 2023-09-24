В Днепропетровской области энергетики ДТЭК получили награду от Минэнерго

В Днепропетровской области двенадцать энергетиков ДТЭК наградили отличием Министерства энергетики Украины за помощь в обеспечении устойчивой работы отрасли во время войны.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

21 сентября во время визита на Днепропетровщину министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил энергетики региона за тяжелый труд и то, что они держат стратегическую отрасль во время войны. Почетные грамоты и нагрудные знаки от Министерства энергетики получили восемь работников Приднепровской и Кривой.

Четыре работника ДТЭК Днепровские электросети также получили отличия от Министерства. Вместе с другими энергетиками они активно участвовали в восстановлении энергосистемы после обстрелов, а сейчас готовят ее к прохождению следующего отопительного сезона.

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"Мы гордимся каждым энергетиком, который, рискуя собственной жизнью, держит энергетический фронт. Именно благодаря им область смогла пройти самую сложную зиму и остаться со светом и теплом. Следующая зима тоже будет непростой. Но у нас есть огромный опыт. Работаем 24/7 и готовимся в новый отопительный сезон", - отметили в ДТЭК.

Ранее энергетики ДТЭК получили награду президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов.