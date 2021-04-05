В Днепре врачи спасают раненого в живот воина: появились подробности о его состоянии

В Днепре медики борются за жизнь раненного в районе Красногоровки военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал главврач Днепропетровской клинической областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. У 38-летнего бойца тяжелое воспалительное поражение брюшины.

Он уточнил, что военному сделали операцию на тонком кишечнике. Орган перебит в нескольких местах.

"Есть перитонит, тяжелый. Пока в реанимации политравмы. Лечим, надеемся, что он обязательно выживет", – сказал врач.

Напомним, что 2 апреля вооруженные формирования России 21 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военных и один гражданский.

Кроме обстрелов по позициям ВСУ, террористы вели огонь по гражданской инфраструктуре Красногоровки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля на Донбассе погиб еще один украинский защитник, на этот раз от пули вражеского снайпера.