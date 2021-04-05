У Дніпрі лікарі рятують пораненого в живіт воїна: з'явилися подробиці про його стан

Юрій Сергієнко Суспільство 00:12, 6.04.2021 Оновлено: 00:14, 6.04.2021

У Дніпрі медики борються за життя пораненого в районі Красногорівки військовослужбовця Збройних сил України.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів головний лікар Дніпропетровської клінічної обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. У 38-річного бійця важке запальне ураження очеревини.

Він уточнив, що військовому зробили операцію на тонкому кишечнику. Орган перебитий в декількох місцях.

"Є перитоніт, важкий. Поки в реанімації політравми. Лікуємо, сподіваємося, що він обов'язково виживе", – сказав лікар.

Нагадаємо, що 2 квітня збройні формування Росії 21 раз порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали двоє українських військових і один цивільний.

Крім обстрілів по позиціях ЗСУ, терористи вели вогонь по цивільній інфраструктурі Красногорівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня на Донбасі загинув ще один український захисник, на цей раз від кулі ворожого снайпера.

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