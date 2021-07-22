В Днепре во время операции на глазах умер подросток. Фото и детали трагедии

В Днепре подросток умер во время офтальмологической операции. В ходе проведения хирургического вмешательства у парня произошла остановка сердца.

О смерти десятиклассника Захара Кравчука на операционном столе сообщили в Facebook заведения, где учился парень. Педагоги и ученики УВК № 139 выразили соболезнования родителям и близким умершего юноши.

"Учебный Совет, педагогический коллектив и учащиеся УВК № 139 выражают глубокие соболезнования родным, близким, матери Надежде Ефимовне, отцу Сергею Ивановичу, по поводу трагической смерти сына, ученика 10 - Б класса Кравчука Захара. Нет слов, чтобы выразить всю печаль и скорбь ... Невероятно трудно пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни – хоронить своего ребенка ", — говорится в сообщении.

Видео дня

По предварительным данным, в день смерти Захару делали операцию на глазах и у него не выдержало сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днипровщини в больнице умер 2-летний мальчик, которому отчим порезал горло.