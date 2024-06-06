В Днепре трехлетняя девочка выпала из окна десятого этажа: детали трагедии

В Днепре произошла трагедия в доме №15 на Донецком шоссе. В квартире на 10 этаже выпала из окна трехлетняя девочка.

Об этом сообщают местные СМИ. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

По данному факту полиция возбудила уголовное производство по ст. 166 УКУ — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или забота.

Ранее сообщалось, что в Сарнах Ровенской из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок. Несмотря на все реанимационные меры, спасти маленького мальчика не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Переяслав прогулка по недостройке для ребенка едва не завершилась трагедией. Несовершеннолетняя девочка по неосторожности упала ориентировочно с 9 на 7 этаж.

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