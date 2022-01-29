В Днепре прощаются с жертвами расстрела на "Южмаше". Фото и видео
В субботу, 29 января, в Днепре прощаются с жертвами стрельбы на Южном машиностроительном заводе. 27 января там от рук нацгвардейца-срочника Артемия Рябчука погибли четверо его сослуживцев и гражданская женщина, которая работала на КПП.
Церемония началась утром в Дворце культуры машиностроителей на улице Рабочей. На прощание пришло немало людей, передает "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В здание ДК занесли тела погибших. На траурном мероприятии присутствовали служащие Национальной гвардии, родные и близкие жертв расстрела, а также жители города.
В память об убитых Рябчуком людях была объявлена минута молчания.
На церемонии прощания также присутствовали министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и городской глава Днепра Борис Филатов.
Как писал OBOZREVATEL:
Трагедия на ЮМЗ в Днепре произошла рано утром 27 января. Солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Еще пятеро получили огнестрельные ранения.
Были названы имена всех жертв расстрела на днепровском "Южмаше". От рук Артемия Рябчука погибли четверо военнослужащих Национальной гвардии и гражданская женщина.
Стало известно, что семьям погибших в стрельбе нацгвардейцев выплатят по 1,8 млн гривен. Город также пообещал помочь и единственной гражданской жертве Вере Лебединец.
Вместе с тем, стрелку уже избрали меру пресечения. Его отправили под стражу без права внесения залога.