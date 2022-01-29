В Днепре прощаются с жертвами расстрела на "Южмаше". Фото и видео

София Закревская
Общество
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В Днепре прощаются с жертвами расстрела на 'Южмаше'. Фото и видео

В субботу, 29 января, в Днепре прощаются с жертвами стрельбы на Южном машиностроительном заводе. 27 января там от рук нацгвардейца-срочника Артемия Рябчука погибли четверо его сослуживцев и гражданская женщина, которая работала на КПП.

Церемония началась утром в Дворце культуры машиностроителей на улице Рабочей. На прощание пришло немало людей, передает "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На прощание пришли сослуживцы погибших.

В здание ДК занесли тела погибших. На траурном мероприятии присутствовали служащие Национальной гвардии, родные и близкие жертв расстрела, а также жители города.

Видео дня
Прощание с жертвами расстрела на ЮМЗ в Днепре.
На церемонию пришло много людей.

В память об убитых Рябчуком людях была объявлена минута молчания.

На церемонии прощания также присутствовали министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и городской глава Днепра Борис Филатов.

На прощание приехал глава МВД Монастырский.
На церемонии присутствовал мэр Днепра Филатов.

Церемония прощания состоялась 29 января.

Как писал OBOZREVATEL:

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