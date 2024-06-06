В Днепре при поддержке Франции и Фонда Рината Ахметова обустроили современные общежития для переселенцев из Мариуполя

Пока родной Мариуполь находится во временной враждебной оккупации, переселенцы из Марии вынужденно живут в других местах. Фонд Рината Ахметова системно оказывает им помощь. В прошлом году Фонд включился в проект временного жилья для мариупольцев "ЯМариуполь. Жилье", помогая обустраивать для них модернизированные общежития. В первый дом заселились 127 человек. Проект стал успешным и продолжается: недавно Фонд принял участие в обустройстве следующего дома.

"Это проект Мариупольского городского совета по обеспечению наиболее незащищенных переселенцев из Мариуполя достойным временным жильем. При поддержке международных доноров – правительство Франции сейчас является главным из них, украинских доноров – главным является Фонд Рината Ахметова, украинской центральной и региональной власти, а также Министерства образования и науки Украины мы трансформируем общежития в современное временное социальное жилье для мариупольцев", – рассказывает Наталья. Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Проект реализуется в Днепре на базе модернизированных и отремонтированных общежитий украинских вузов. Общежитие, ремонт в котором завершилось на днях, – это 10-этажное здание.

Фонд Рината Ахметова помог в обустройстве комнат общего пользования, в частности, это оснащение детских комнат, коверкингов, комнат для отдыха, холлов и коридоров, бытовая техника для прачечных и кухонь, компьютерная техника, мебель, детские игрушки и товары, а также книги для мини-библиотеки. У общежития при поддержке Фонда запланировано обустроить детскую площадку.

В планах – дома в других городах Украины. Заявки на получение временного жилья собирает Мариупольский городской совет через центры "Ямариуполь".

Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку переселенцам из Мариуполя по всей Украине: передает наборы с продуктами питания и гигиеническими средствами, обеспечивает помощь психологов, проводит праздники с подарками для детей.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Поддержка и сотрудничество продолжаются. Следите за новостями о помощи Фонда Рината Ахметова.