В Днепре из-под завалов после ракетного удара РФ спасли женщину: появились подробности. Видео

В Днепре из-под завалов после ракетного удара российских оккупационных войск спасли 53-летнюю женщину. В настоящее время ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Утром в пятницу, 28 апреля, Россия совершила ракетные обстрелы города Днепр.

Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами. Из-за этого на месте возник пожар на площади 400 кв. м. Через два часа пожарные потушили огонь.

Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов женщину 1970 года рождения. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали пострадавшую в больницу.

Стоит отметить, что 28 апреля, совершив ракетную атаку по Украине, российские оккупанты также убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре. Еще три человека получили травмы из-за российского удара.

Кроме того, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. По состоянию на 12:10 28 апреля известно, что из-за действий страны-агрессора погибли 11 человек, многие пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 28 апреля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 04:00 взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве, где работала ПВО.

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