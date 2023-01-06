В Днепре демонтировали памятник российскому ученому Ломоносову. Фото

В Днепре 6 января провели демонтаж памятника российскому ученому Михаилу Ломоносову. Почти восьмиметровый монумент сняли с постамента и отправят на хранение в городское коммунальное предприятие.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр областной". Там опубликовали кадры с декоммунизации на проспекте Дмитрия Яворницкого в городе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Только что в Днепре демонтировали последний памятник в рамках декоммунизации. На свалку истории отправился памятник Ломоносову", – говорится в посте.

В высоту монумент достигает 7,7 метра, а весит более 30 тонн. В то же время его демонтаж усложняли специальные вольфрамовые стержни.

По материалам из открытых источников, памятник Ломоносову в Днепре возник фактически случайно. Во времена царизма в городе напротив тогдашнего Высшего Екатеринославского горного училища был создан монумент в честь российской императрицы Екатерины II, который простоял там до 1919 года.

Затем революционно настроенное студенчество стянуло с постамента и завалило скульптуру. В 1942 году ненужную городу фигуру нацистские оккупанты вывезли в Германию. В послевоенные годы постамент пустовал, а студенты уже Днепровского горного института фотографировались возле него. Впоследствии там установили фигуру российского ученого 18 века Михаила Ломоносова. Он занимался и проблемами минералогии, но к Днепру отношения не имел – даже не работал в украинском городе.

В современное время шутники-студенты придумали традицию ставить в руку неподвижному Ломоносову бокал с пивом.

Теперь же храниться этот памятник будет там, где и все остальные демонтированные – на территории одного из коммунальных предприятий Днепра. А его дальнейшая судьба будет разрешаться позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в Днепре снесли советские памятники Ефиму Пушкину и Александру Матросову. Демонтаж происходил в рамках дерусификации и декоммунизации.

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