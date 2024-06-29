В Дії можно будет выбирать семейного врача и обновлять медицинские данные: как это будет работать

Вскоре в Дії будут отображаться медицинские данные украинца. Гражданин сможет зарегистрировать себя в электронной системе здравоохранения и заключить декларацию с семейным врачом или разорвать ее.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации в Telegram 28 июня. Как отметили в пресс-службе ведомства, Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Когда именно заработают нововведения в Минцифре не уточнили.

Там также рассказали, что на первом этапе сервиса в приложении Дія можно будет:

– зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЕСОЗ;

– самостоятельно подавать декларации о выборе врача – семейного врача, терапевта или педиатра;

– пересматривать ранее представленные декларации, а при необходимости – разорвать декларацию с врачом;

– изменить свои персональные данные в центральной базе данных ЕСОЗ.

"Просто в приложении можно будет изменить данные о себе в ЕСОЗ, например о новом номере телефона или месте жительства. Сейчас для этого нужно ехать в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья, а вскоре – несколько кликов в Дії, засвидетельствовали Дія.Подписью — и все готово. Дальше функционал расширится", – отметил глава ведомства Михаил Федоров.

На канале Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в Telegram уточнили, что взаимодействие пациента с ЕСОЗ через электронный кабинет позволит людям безбарьерно реализовывать установленные законом права и самостоятельно пользоваться электронными сервисами.

Также это позволит снизить нагрузку на медицинских работников, ведь раньше большинство указанных изменений вносили в систему именно они.

Как сообщал OBOZ.UA, на портале Дія запустили новую услугу. Теперь можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства онлайн, всего в несколько кликов.

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