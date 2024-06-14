В детском саду Одесской области 'травили' 2-летнего ребенка: Лубинец обратился в полицию

В Одесской области работники детского сада жестоко обращались с двухлетним ребенком. Местные журналисты нашли в сети сообщение матери девочки.

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Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. Инцидент произошел в поселке Великодолинское.

Мать ребенка пожаловалась на частный детсад, где травили ее ребенка. Женщина также добавила аудиозаписи якобы разговоров супругов, работающих в саду. На них слышно ругательство, детский плач и травлю. Мать девочки утверждает, что ребенок после посещения детсада начал "вести себя неадекватно" и отказывался туда идти.

Лубинец сообщил, что обратился в Главное управление Национальной полиции в Одесской области для расследования инцидента.

Как отметил уполномоченный, девочке угрожали нанести телесные повреждения, унижали, использовали нецензурную лексику и запугивали. Со своей стороны, руководство заведения не отреагировало на инцидент и проигнорировало его после обращения родителей девочки.

"Ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию", – резюмировал ситуацию омбудсмен.

Напомним, что в конце мая в Луцке в частном детском саду педагог называла ребенка "тряпка" и говорила, что он не мужчина. О ситуации стало известно по словам девушки Анны Срибной, которая пришла забирать свою сестру.

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