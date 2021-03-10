В детсаду Черновцов девочку оставили без подарка на 8 Марта: ее поздравил Зеленский. Фото

В Черновцах девочка Маргарита, которая осталась в детском саду без подарка на 8 Марта, получила поздравления с праздником от президента Украины Владимира Зеленского. Подарок от главы государства ей вручили в здании Черновицкой ОГА в среду, 10 марта.

Глава обладминистрации Сергей Осачук лично передал черновчанке подарок по поручению гаранта. В своем кабинете он вручил девочке куклу, сообщили на странице Черновицкой ОГА в Facebook.

"Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в саду не достался на праздник равноправия женщин подарок, это случай для оценки черновицких городских руководителей", – отметил Осачук.

Руководитель области сообщил, что президент узнал о сложившейся ситуации и лично попросил его поздравить Маргариту, пишет местное издание "Чернівецький промінь".

"Нам очень приятно, что президент Украины обратил внимание на это событие. Я надеюсь, что в дальнейшем дети по всей Украине не будут страдать от таких ситуаций", – сказал отец девочки.

Напомним, житель Черновцов Игорь Леско рассказал, что в детсаду №42 "Перлинка" его ребенка оставили без подарка на 8 Марта и специально унизили из-за того, что мужчина отказался сдавать деньги на праздник.

В Черновицком горсовете пообещали привлечь виновных к административной ответственности. В садике же объяснили, что средства собирало не дошкольное учреждение, а родительский комитет и что там "никто ни к чему не обязывает".

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