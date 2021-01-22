В День Соборности 7 лет назад погибли первые герои Небесной Сотни: кем они были. Фото

В День Соборности Украины семь лет назад, 22 января 2014 года, были убиты первые герои Небесной Сотни. "Беркут" в тот день перешел в наступление на Майдане, стал разбирать баррикады протестующих, а на Грушевского подогнали БТР.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кем были жертвы противостояний и при каких обстоятельствах они погибли.

Этнический армянин, гражданин Украины Сергей Нигоян родился и жил в Березноватовке Днепропетровской области. Его семья переехала в Украину, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе.

Учился в Днепродзержинском колледже физического воспитания, а на Майдан приехал в начале декабря 2013 года, не сообщив об этом родителям. 20-летний Сергей был одним из охранников Евромайдана.

"Это мое будущее тоже. Мне жить в этой стране", – объяснял он свое участие в протестах. Нигоян запомнился по видео на фоне баррикад, где он читает отрывок из поэмы "Кавказ" Шевченко, и по фото с плакатом "Голос народа говорит Бог".

Около шести утра 22 января 2014 года парень был застрелен свинцовой картечью возле стадиона "Динамо" во время условного "перемирия".

Уроженец Гомеля, активист УНА-УНСО и участник самообороны Майдана Михаил Жизневский погиб за четыре дня до своего 26-летия. Он получил сквозное ранение в сердце охотничьей пулей во время штурма на Грушевского.

В день рождения погибшего, 26 января 2014 года, к Михайловскому Златоверхому собору пришли около 10 тысяч украинцев, чтобы провести в последний путь активиста.

50-летний активист из Львова Юрий Вербицкий был ученым-сейсмологом, альпинистом, работал в Институте геофизики НАН. В середине января 2014 года взял отпуск для участия в Евромайдане, помогал волонтерам на кухне.

21 января мужчину похитили из Александровской больницы в Киеве вместе с Игорем Луценко, где активисты лежали с полученными на Майдане травмами.

На следующий день в лесу вблизи села Гнедин Бориспольского района было обнаружено тело Юрия Вербицкого, который умер от пыток на сильном морозе. Его руки были перемотаны скотчем.

После 3 часов ночи 22 января стало известно, что в реанимации умер 22-летний парень, которого силовики избили на колоннаде стадиона "Динамо". Он упал с 13-метровой высоты – травмы оказались несовместимы с жизнью. Имя погибшего осталось неизвестным для СМИ.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о событиях в Кровавое Крещение 2014 года. В ночь на 20 января 2014 года мирная акция переросла в жесткое противостояние между участниками Майдана и "Беркутом".