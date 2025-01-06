В декабре ДТЭК вернул свет для 281 тысячи семей после вражеских атак

В декабре энергетики компании ДТЭК вернули свет более 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях после вражеских обстрелов

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В регионах, приближенных к боевым действиям, энергосистема регулярно страдает от вражеских артиллерийских обстрелов и авиаударов, из-за чего тысячи людей регулярно остаются без света.

В то же время энергетики продолжают чинить поврежденные электросети. В частности, на Днепропетровщине за месяц им удалось вернуть свет в дома 175,8 тысячи семей.

В то же время Донбасс остается зоной самых тяжелых боевых действий. В декабре в этой области энергетикам удалось вернуть электричество в доме 67,8 тысячи семей.

В декабре от вражеских атак страдала и Одесщина. Здесь в прошлом месяце ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение 30,8 тысячи домов, пострадавших в результате новых вражеских атак.

Также в декабре энергетики возобновили электроснабжение в домах 7 тысяч семей Киевщины, также обесточенных после обстрелов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова было обстреляно более 200 раз.